

Глава МИД: нет иллюзий, что администрация Трампа начнет решать проблемы с Грузии

13.01.2025 11:10





Глава МИД режима «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили заявила, что работы в направлении перезагрузки отношений с США, которые на данном этапе усложнены, будет много.



Министр заявила, что у «Грузинской мечты» нет иллюзий, что жизнь новой администрации — администрации Дональда Трампа — начнется с Грузии и что Грузия станет вопросом номер один, которым займется Белый Дом при Трампе.



«Однако работы будет гораздо больше в этих условиях, когда отношения испорчены до такой степени и когда их еще больше пытаются испортить. Не только в отношениях с США, мы наблюдаем те же попытки влиять в Европе, в отношениях с Евросоюзом, и это довольно осложненные отношения, для восстановления которых потребуется время и энергия», — заявила министр.



Бочоришвили отметила, что в подобных условиях в рамках политики стратегического терпения, о которой так часто говорит «Грузинская мечта», необходимо защитить отношения с США и ЕС от вредоносного влияния.



«В этом наша политика терпения и <озвучивания> меньшего количества заявлений, чтобы защитить эти отношения от еще большего вреда, и уже потом — наше желание в нужный момент наладить отношения с нашим стратегическим партнером, а именно то стратегическое партнерство, которое будет наполнено содержанием, а не будет иметь просто название.



За этим стратегическим партнерством стоит история о том, что Грузия внесла свой очень ценный вклад. Все помнят наше участие в миссиях, и это то, о чем не следует забывать, потому что именно это было очень важным компонентом стратегического партнерства», — отметила Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





