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Партия Гахария выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи


13.01.2025   11:21


Партия «Гахария для Грузии» выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи. Лидер партии, Георгий Гахария, написал в Facebook:

— «Режим нацелился на молодёжь, которая борется за демократическое и европейское будущее нашей страны! В Батуми были задержаны члены нашей команды — Матэ и Элизбар, а также другие молодые люди и журналисты.

Остановите эти репрессии, пока не стало слишком поздно! Персональной ответственности никто не избежит! Свободу всем незаконно заключённым! Назначьте новые выборы!».

Гахария вновь подчеркнул важность мирного сопротивления и потребовал немедленного прекращения преследований активистов.


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