

Партия Гахария выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи

13.01.2025 11:21





Партия «Гахария для Грузии» выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи. Лидер партии, Георгий Гахария, написал в Facebook:



— «Режим нацелился на молодёжь, которая борется за демократическое и европейское будущее нашей страны! В Батуми были задержаны члены нашей команды — Матэ и Элизбар, а также другие молодые люди и журналисты.



Остановите эти репрессии, пока не стало слишком поздно! Персональной ответственности никто не избежит! Свободу всем незаконно заключённым! Назначьте новые выборы!».



Гахария вновь подчеркнул важность мирного сопротивления и потребовал немедленного прекращения преследований активистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





