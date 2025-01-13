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Партия Гахария выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи
13.01.2025 11:21
Партия «Гахария для Грузии» выступила с жёстким заявлением о репрессиях против молодёжи. Лидер партии, Георгий Гахария, написал в Facebook:
— «Режим нацелился на молодёжь, которая борется за демократическое и европейское будущее нашей страны! В Батуми были задержаны члены нашей команды — Матэ и Элизбар, а также другие молодые люди и журналисты.
Остановите эти репрессии, пока не стало слишком поздно! Персональной ответственности никто не избежит! Свободу всем незаконно заключённым! Назначьте новые выборы!».
Гахария вновь подчеркнул важность мирного сопротивления и потребовал немедленного прекращения преследований активистов.
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