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Хазарадзе: Первую встречу в ходе визита в Вашингтон мы провели с представителями грузинского общества
13.01.2025 11:59
Судьба нашей страны в наших руках, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы русский олигарх отнял у нас то, что принадлежит народу - Грузию и победу идеи ее европейского будущего, - об этом в социальной сети написал лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.
Оппозиционный политик говорит о визите в США, отмечая, что их первая встреча состоялась с представителями грузинского общества.
Хазарадзе отметил, что в рамках визита также запланирован ряд встреч высокого уровня.
«За неделю до инаугурации 47-го президента США мы провели первую встречу в Вашингтоне с представителями грузинского общества. Для меня это правило, когда я приезжаю сюда, но сейчас эта встреча имеет для нас особое значение, потому что сегодня, как никогда, нужно прислушаться к мнению нашей диаспоры и согласовать позиции, чтобы мы могли говорить единым голосом и с единым духом с любой трибуны.
Впереди у нас ряд встреч высокого уровня со стратегическими партнерами и друзьями из Сената, Конгресса, Государственного департамента и различных официальных структур.
Судьба нашей страны в наших руках, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы русский олигарх отнял у нас то, что принадлежит народу - Грузию и победу идеи ее европейского будущего!», - написал Хазарадзе.
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