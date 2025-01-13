

Хазарадзе: Первую встречу в ходе визита в Вашингтон мы провели с представителями грузинского общества

13.01.2025 11:59





Судьба нашей страны в наших руках, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы русский олигарх отнял у нас то, что принадлежит народу - Грузию и победу идеи ее европейского будущего, - об этом в социальной сети написал лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



Оппозиционный политик говорит о визите в США, отмечая, что их первая встреча состоялась с представителями грузинского общества.



Хазарадзе отметил, что в рамках визита также запланирован ряд встреч высокого уровня.



«За неделю до инаугурации 47-го президента США мы провели первую встречу в Вашингтоне с представителями грузинского общества. Для меня это правило, когда я приезжаю сюда, но сейчас эта встреча имеет для нас особое значение, потому что сегодня, как никогда, нужно прислушаться к мнению нашей диаспоры и согласовать позиции, чтобы мы могли говорить единым голосом и с единым духом с любой трибуны.



Впереди у нас ряд встреч высокого уровня со стратегическими партнерами и друзьями из Сената, Конгресса, Государственного департамента и различных официальных структур.



Судьба нашей страны в наших руках, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы русский олигарх отнял у нас то, что принадлежит народу - Грузию и победу идеи ее европейского будущего!», - написал Хазарадзе.





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