

В Абу-Даби произошла драка с участием членов «Грузинской мечты»

13.01.2025 12:54





В Абу-Даби произошло физическое противостояние депутатов «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе с гражданином Лашей Габиташвили. Видеозапись факта распространяется в социальных сетях.



Инцидент произошел в столовой отеля. На кадрах видно, что Ираклий Заркуа во время обеда бросил еду в Лашу Габиташвили и вступил с ним в физическое противостояние, а затем в драку включился Виктор Саникидзе. На кадрах также видно, что на месте присутствовал еще один депутат от «Грузинской мечты» Гела Самхараули.



Позже Лаша Габиташвили опубликовал видеообращение, в котором заявил, что инцидент связан со вчерашним фактом, когда он назвал Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе «русскими рабами». Для справки, во время вчерашнего противостояния стороны словесно оскорбляли друг друга.





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