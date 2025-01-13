

Адвокат: У задержанного на акции протеста у ресторана «Бабило» актера Георгия Чачанидзе отмечаются повреждения

13.01.2025 12:55





У актера театра Туманишвили Георгия Чачанидзе, задержанного на акции протеста у ресторана «Бабило», отмечаются повреждения. Об этом «Интерпрессньюс» сообщила адвокат задержанного Верико Гагуа.



Она уже посетила Чачанидзе в главном городском управлении. Как отмечает адвокат, ее подзащитный не совершал административного правонарушения.



«Он был задержан полицией с превышением силы. Есть кадры, он заступился за девушку, которую десятки полицейских задерживали, применяя силу. Георгий был задержан, когда вмешался в это незаконное действие. Во время задержания к нему применили физическое насилие, у него отмечаются поверхностные повреждения, царапины на руках и области горла, а также головная боль и заложенность ушей. Вчера ему оказали медицинскую помощь, сегодня утром я также обратилась к сотруднику патрульной, попросила снова оказать ему помощь», — сказала Гагуа.



Для справки, 12 января во время акции протеста возле ресторана «Бабило» в Тбилиси были задержаны 9 человек.



Все они задержаны в административном порядке, по статьям 166 и 173, которые подразумевают мелкое хулиганство и неповиновение полиции.



Акция протеста у ресторана «Бабило» продолжалась примерно с 15:00, когда в ресторане начали собираться судьи. В ресторане проходила корпоративная вечеринка. Ситуация на месте неоднократно обострялась. Возникла необходимость мобилизации на территории особого количества полицейских сил, в том числе представителей департамента особого назначения. В конце концов судьи покинули ресторан через полицейский кордон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





