

Зурабишвили: 13 января 1991 года храбрый и единый литовский народ защитил независимость

13.01.2025 12:55





13 января 1991 года храбрый и единый литовский народ отстоял свою независимость. В этот важный день Грузия стоит вместе с Литвой и ее народом, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.



«Грузия всегда чувствует сильную поддержку Литвы на своем европейском пути», - заявляет Зурабишвили.



Напомним, 13 января в Литве отмечается день защитников свободы. 11-13 января 1991 года советские военные подразделения разогнали демонстрацию с требованием независимости в столице Литвы Вильнюсе, в результате чего погибли 14 мирных граждан.





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