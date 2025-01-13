

Ландсбергис: Репрессивные режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами

13.01.2025 12:56





«Репрессивным режимам следует быть осторожнее, сравнивая своих оппонентов с литовцами», — написал в социальной сети X бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Ландсбергис отреагировал на пост председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Facebook, в котором он отметил: «Факт, что мы являемся свидетелями самого негрузинского протеста, в основе которого лежит позорное поведение, взятое с Литвы».



«Репрессивные режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами, поскольку у литовцев есть опыт победы в подобных ситуациях», — пишет Ландсбергис.





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