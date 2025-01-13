|
|
|
Ландсбергис: Репрессивные режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами
13.01.2025 12:56
«Репрессивным режимам следует быть осторожнее, сравнивая своих оппонентов с литовцами», — написал в социальной сети X бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ландсбергис отреагировал на пост председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Facebook, в котором он отметил: «Факт, что мы являемся свидетелями самого негрузинского протеста, в основе которого лежит позорное поведение, взятое с Литвы».
«Репрессивные режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами, поскольку у литовцев есть опыт победы в подобных ситуациях», — пишет Ландсбергис.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна