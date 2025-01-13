

Марко Михельсон: Грузинский народ должен вернуть себе свое европейское будущее путем новых справедливых выборов

13.01.2025 12:57





Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон откликается на публикацию председателя комитета по иностранным делам парламента Германии Михаэля Рота в соцсети, в которой тот заявляет, что все политические заключенные в Грузии должны быть освобождены.



«Полностью согласен, дорогой друг Михаэль Рот. Кроме того, грузинский народ должен вернуть себе свое европейское будущее путем новых свободных и справедливых выборов», - написал Михкельсон.



Напомним, Михаэль Рот написал на сайте X, что режим Иванишвили должен освободить всех политзаключенных. «Авторитарный режим, как в Грузии, который с помощью тюремного заключения, пытается заглушить оппозицию и критические голоса, рано или поздно проиграет. Господин Иванишвили, немедленно освободите всех политических заключенных!», - написал Рот.





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