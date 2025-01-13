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Ландсбергис: Угнетающие режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами
13.01.2025 13:45
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис откликнулся на пост в соцсети председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, заявив, что угнетающие режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами.
«Угнетающие режимы должны быть осторожны, сравнивая своих оппонентов с литовцами, так как у литовцев есть история победы в подобном», - написал Ландсбергис.
Напомним, председатель парламента Грузии отреагировал на акцию протеста против корпоратива судей у ресторане «Бабило», где среди прочих баннеров был с надписью «чаупуртхе» (плюнь). Папуашвили написал в соцсети, что плевки в еду и подобное поведение за спиной являются литовским стилем и всегда считались самым постыдным поведением.
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