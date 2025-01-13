|
|
|
Коалиция «Сильная Грузия» осудила репрессии и аресты в Батуми
13.01.2025 15:53
Сегодня, 13 января, коалиция «Сильная Грузия» выступила с заявлением о массовых арестах в Батуми и репрессиях, проводимых «нелегитимной властью Грузинской мечты» против граждан.
Купрадзе подчеркнул, что единственным выходом из кризиса являются новые выборы и немедленное освобождение политических заключённых:
«Режим Иванишвили перешёл на новый, ещё более тяжёлый этап узурпации власти, который сопровождается насилием, разгоном и незаконными арестами граждан Грузии».
Он отметил, что за последние дни в Батуми массово задерживаются гражданские активисты, политики и обычные граждане, в том числе женщины:
— «Наши два важных члена коалиции — депутат городского совета Батуми Важа Дарчиа и лидер протестов против российского закона Лука Нацвалишвили — в настоящее время находятся под арестом. Мы требуем их немедленного освобождения».
Купрадзе заявил, что глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе должен понести ответственность за происходящее:
«Рижвадзе, который долго молчал, решил применить насилие против жителей Батуми. Кроме того, так называемые «Хареба» — Беселия и Дгебуадзе — годами терроризируют не только граждан, но и сотрудников правоохранительных органов в Батуми».
По его словам, ситуацию усугубляет факт, что правоохранительными структурами в регионе фактически управляет отец Торнике Рижвадзе, Дато Рижвадзе.
11 января у здания полиции в Батуми было задержано 12 человек. 12 января у здания Конституционного суда задержали 8 человек, включая оператора издания «Батумелеби» Гурама Мурванидзе, который исполнял свои профессиональные обязанности. Среди арестованных — издатель Мзия Амаглобели.
Всего за два дня, 11–12 января, в Батуми было задержано не менее 20 участников протестов. Купрадзе подчеркнул, что репрессии не остановят протестующих, и призвал к мобилизации для достижения свободных выборов и освобождения всех политзаключённых.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна