

Коалиция «Сильная Грузия» осудила репрессии и аресты в Батуми

13.01.2025 15:53





Сегодня, 13 января, коалиция «Сильная Грузия» выступила с заявлением о массовых арестах в Батуми и репрессиях, проводимых «нелегитимной властью Грузинской мечты» против граждан.



Купрадзе подчеркнул, что единственным выходом из кризиса являются новые выборы и немедленное освобождение политических заключённых:

«Режим Иванишвили перешёл на новый, ещё более тяжёлый этап узурпации власти, который сопровождается насилием, разгоном и незаконными арестами граждан Грузии».



Он отметил, что за последние дни в Батуми массово задерживаются гражданские активисты, политики и обычные граждане, в том числе женщины:



— «Наши два важных члена коалиции — депутат городского совета Батуми Важа Дарчиа и лидер протестов против российского закона Лука Нацвалишвили — в настоящее время находятся под арестом. Мы требуем их немедленного освобождения».



Купрадзе заявил, что глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе должен понести ответственность за происходящее:

«Рижвадзе, который долго молчал, решил применить насилие против жителей Батуми. Кроме того, так называемые «Хареба» — Беселия и Дгебуадзе — годами терроризируют не только граждан, но и сотрудников правоохранительных органов в Батуми».



По его словам, ситуацию усугубляет факт, что правоохранительными структурами в регионе фактически управляет отец Торнике Рижвадзе, Дато Рижвадзе.



11 января у здания полиции в Батуми было задержано 12 человек. 12 января у здания Конституционного суда задержали 8 человек, включая оператора издания «Батумелеби» Гурама Мурванидзе, который исполнял свои профессиональные обязанности. Среди арестованных — издатель Мзия Амаглобели.



Всего за два дня, 11–12 января, в Батуми было задержано не менее 20 участников протестов. Купрадзе подчеркнул, что репрессии не остановят протестующих, и призвал к мобилизации для достижения свободных выборов и освобождения всех политзаключённых.





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