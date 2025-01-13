

Нино Ломджария: Граждане были уволены из около 20 государственных учреждений

13.01.2025 16:40





Основатель гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария пояснила, из каких госучреждений уволили публичных служащих.



По словам Ломджария, граждане были освобождены от работы из до 20 государственных учреждений, в том числе из администрации правительства Грузии, парламента, министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, мэрии Тбилиси.



По ее словам, увольнение служащих связано с их протестом против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября.



«Правда, формальным основанием увольнения как правило указывают истечение срока трудового договора, но в действительности освобождены те публичные служащие, которые подписали заявления протеста от имени соответствующих ведомств, потребовали соблюдения статьи 78 Конституции, участвовали в акциях протеста, или публично, в том числе, через социальные медиа критиковали насилие, совершенное государством в отношении мирных демонстрантов. Государственные службы, из которых публичные служащие были уволены по дискриминационным политическим мотивам, это Национальное агентство публичного реестра, Агентство коммуникации с общественностью мэрии Тбилиси, Агентство транспорта и урбанистического развития мэрии Тбилиси, Национальное агентство по превенции преступлений и пробации, Центральная избирательная комиссия, Департамент туризма и курортов Аджарии, парламент Грузии, Министерство иностранных дел, Дом юстиции, Центр управления общественной безопасностью 112, муниципалитет Рустави, муниципалитет Адигени, Национальное агентство имущества, администрация правительства Грузии, Министерство внутренних дел, Национальное бюро экспертизы, бюро юридической помощи, Служба защиты персональных данных, молодежное самоуправление муниципалитета Местиа», - сообщила Ломджария.





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