|
|
|
Михаэль Рот встречается с представителями оппозиции
13.01.2025 18:30
Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот встречается с представителями оппозиции в Тбилиси.
Со стороны оппозиции во встрече принимают участие члены «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили и Зураб Джапаридзе, член коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили и один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе.
«Борьба грузинского народа пользуется наибольшей поддержкой наших главных партнеров, и Германия стала главным стратегическим партнером Грузии в этом сложнейшем процессе, когда подрывается демократия. Чего требуют люди? Что их беспокоит? Они хотят жить в нормальной, демократической, демократической Грузии с европейскими стандартами. «Грузинская мечта» говорит: нет, я хочу, захватить власть, здесь должен быть режим, где Иванишвили восхваляют, а народу не отводят места. Германия поддерживает нас в построении демократической системы. Могу открыто сказать, что Германия никогда не была столь активна в истории независимой Грузии», — заявил Георгий Вашадзе перед встречей.
Сегодня, 13 января, в Грузию прибыл председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна