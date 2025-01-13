

Михаэль Рот встречается с представителями оппозиции

13.01.2025 18:30





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот встречается с представителями оппозиции в Тбилиси.



Со стороны оппозиции во встрече принимают участие члены «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили и Зураб Джапаридзе, член коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили и один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе.



«Борьба грузинского народа пользуется наибольшей поддержкой наших главных партнеров, и Германия стала главным стратегическим партнером Грузии в этом сложнейшем процессе, когда подрывается демократия. Чего требуют люди? Что их беспокоит? Они хотят жить в нормальной, демократической, демократической Грузии с европейскими стандартами. «Грузинская мечта» говорит: нет, я хочу, захватить власть, здесь должен быть режим, где Иванишвили восхваляют, а народу не отводят места. Германия поддерживает нас в построении демократической системы. Могу открыто сказать, что Германия никогда не была столь активна в истории независимой Грузии», — заявил Георгий Вашадзе перед встречей.



Сегодня, 13 января, в Грузию прибыл председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.







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