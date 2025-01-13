

Поверенные Омбудсмена посетили еще 16 задержанных в Тбилиси, Озургети, Ланчхути и Поти

13.01.2025 18:33





«Поверенные Народного защитника 12-13 января посетили еще 16 задержанных граждан в Тбилиси, Озургети, Ланчхути и Поти, четверо из которых указали на возможное применение чрезмерной силы и жестокое обращение со стороны полиции», — говорится в заявлении аппарата Народного защитника.



Сообщается, в каждом случае аппарат Народного защитника обращался в Специальную следственную службу для дальнейшего правового реагирования.



«Народный защитник будет следить за ходом расследования. Многие задержанные указывают, что их арестовали необоснованно и что им не разъясняли их права, гарантированные законом. Они также указывают на словесные оскорбления со стороны полиции. Один из задержанных объявил голодовку в знак протеста против своего необоснованного задержания. Следует также отметить, что, к сожалению, ночью имел место случай, когда представителю Народного защитника не разрешили войти в одно из зданий МВД и сразу же посетить задержанных. В связи с этим мы призываем министерство внутренних дел обеспечить, чтобы представители Народного защитника не сталкивались с препятствиями в процессе посещения задержанных», — говорится в заявлении.







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