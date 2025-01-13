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ЕС предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро
13.01.2025 18:37
Евросоюз предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 148 миллионов евро.
Помощь будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам. Сюда входит финансовая поддержка, доступ к здравоохранению и образованию, а также психологическая поддержка.
Новый пакет выделит 140 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине. Финансирование будет направлено на оказание чрезвычайной помощи, включая продовольствие, жилье и здравоохранение. Главным приоритетом является оказание помощи уязвимому населению в охваченных войной регионах востока и юга Украины. На гуманитарные проекты в Молдове будет выделено восемь миллионов евро.
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