

ЕС предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро

13.01.2025 18:37





Евросоюз предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 148 миллионов евро.



Помощь будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам. Сюда входит финансовая поддержка, доступ к здравоохранению и образованию, а также психологическая поддержка.



Новый пакет выделит 140 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине. Финансирование будет направлено на оказание чрезвычайной помощи, включая продовольствие, жилье и здравоохранение. Главным приоритетом является оказание помощи уязвимому населению в охваченных войной регионах востока и юга Украины. На гуманитарные проекты в Молдове будет выделено восемь миллионов евро.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





