

ОГО выражают обеспокоенность нарушениями прав человека в суде и увольнениями публичных служащих

13.01.2025 20:14





Организации гражданского общества выразили обеспокоенность в связи с задержанием 16 человек в Тбилиси и Батуми и увольнением публичных служащих. Организации гражданского общества указали на признаки нарушений и политических преследований и заявили, что сотрудничают с международными организациями и предоставят им всю необходимую документацию.



На брифинге по этой теме, состоявшемся 13 января, исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури подробно рассказала о существенных нарушениях, выявленных в ходе судебных разбирательств 10–11 января. Гигаури также рассказала о действиях судей Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе и Ираклия Хускивадзе, которые приняли решение оставить 19 человек под стражей, несмотря на многочисленные процессуальные нарушения. Обвинителями по обоим делам выступили Георгий Мукбаниани и Важа Тодуа. Основными проблемами, выявленными организациями, являются:



Позиции прокуроров были необоснованными, и никто из них не смог представить доказательств, которые бы оправдывали решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.



- Судьи публично зафиксировали свои позиции до начала слушаний;

- Несмотря на значительный общественный интерес к делу, имело место нарушение принципа гласности. Зал суда был изменен только после того, как 19-летнему обвиняемому Миминошвили стало плохо из-за нехватки воздуха во время судебного заседания 11 января;

- Были отмечены ограничения права на правовую защиту, поскольку переполненные залы судебных заседаний препятствовали нормальному общению между адвокатами и обвиняемыми. Гигаури отметила, что у судей была информация по этому поводу, но они не смогли решить этот вопрос.



Гигаури также рассказала о продолжающихся протестах в Батуми, подчеркнув, что задержанным не предоставили немедленного доступа к адвокату и, как сообщается, подвергли физическим и словесным оскорблениям. Кроме того, она остановилась на деле Мзии Амаглобели, директора газеты «Батумелеби»/онлайн-издания «Нетгазети», в отношении которой были приняты «репрессивные меры» и чьи права были нарушены. Материалы по ее делу были направлены в более чем 20 международных организаций, защищающих права журналистов.



Основатель гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария рассказала о продолжающихся «репрессиях» в публичном секторе Грузии. Ломджария заявила, что десятки публичных служащих были уволены «по политическим мотивам», хотя в большинстве случаев формальной причиной увольнения было истечение срока их контрактов. Фактически, те публичные служащие, которые подписали заявления протеста от имени соответствующей службы и потребовали соблюдения статьи 78 Конституции, были уволены со своих должностей; Они участвуют в протестах; Она отметила, что они публично критикуют насилие, совершаемое государством в отношении мирных протестующих, в том числе в социальных сетях. Ломджария подчеркнула, что организации гражданского общества ведут активную работу по составлению списка лиц, причастных к политическому преследованию публичных служащих по дискриминационным мотивам. Она представила список государственных органов, уволивших публичных служащих по дискриминационным основаниям. К ним относятся: Национальное агентство государственного реестра; Службы Мэрии Тбилиси; ЮЛПП Национальное агентство по предупреждению преступности, исполнению наказаний, не связанным с лишением свободы, и пробации; Центральная избирательная комиссия; Департамент туризма и курортов Аджарии; Парламент Грузии; Министерство иностранных дел; Дом юстиции; Центр управления общественной безопасностью 112; Муниципалитет Рустави; Муниципалитет Адигени; ЮЛПП Национальное агентство по имуществу; Аппарат правительства Грузии; Министерство внутренних дел; Национальное бюро судебной экспертизы; ЮЛПП Бюро юридической помощи; Служба защиты персональных данных; Молодежное самоуправление муниципалитета Местиа





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