

Марк Рютте: Путин начал войну в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 и 2022 годах, кто будет следующим?

13.01.2025 23:14





«Путин уже угрожал начать войны в прошлом и начал — в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 и 2022 годах. Кто станет следующей целью? Мир не может длиться, если война закончится соглашением с Путиным», — заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



По словам Рютте, все хотят окончания войны, но все также хотят мира.



«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но мы все хотим мира, который будет продолжаться. Я не знаю, когда и как закончится война, но я знаю, что мир не может длиться долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что он на этом не остановится. В прошлом он угрожал начать войну и начал — в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 и 2022 годах. Кто станет следующей целью? Мир не может длиться, если война закончится соглашением с Путиным», — заявил Рютте.







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