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Анита Хиппер: ЕС осуждает репрессии против мирных демонстрантов в Батуми и Тбилиси,
14.01.2025 09:36
«Несправедливо задержанные должны быть освобождены, а лица, причастные к незаконным действиям, должны быть привлечены к ответственности», — написала в соцсети Анита Хиппер, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Европейского союза.
«Европейский союз осуждает репрессии против мирных демонстрантов в эти выходные в Батуми и Тбилиси, включая аресты журналистов и активистов. Несправедливо задержанные должны быть освобождены. Лица, причастные к этим незаконным действиям должны быть привлечены к ответственности», — отметила Анита Хипер в X.
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