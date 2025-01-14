

Анита Хиппер: ЕС осуждает репрессии против мирных демонстрантов в Батуми и Тбилиси,

14.01.2025 09:36





«Несправедливо задержанные должны быть освобождены, а лица, причастные к незаконным действиям, должны быть привлечены к ответственности», — написала в соцсети Анита Хиппер, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Европейского союза.



«Европейский союз осуждает репрессии против мирных демонстрантов в эти выходные в Батуми и Тбилиси, включая аресты журналистов и активистов. Несправедливо задержанные должны быть освобождены. Лица, причастные к этим незаконным действиям должны быть привлечены к ответственности», — отметила Анита Хипер в X.





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