

Конгрессмен Уилсон требует освобождения всех «политзаключенных режима Иванишвили»

14.01.2025 09:36





Конгрессмен Джо Уилсон называет всех задержанных на акциях протеста в Тбилиси и Батуми «политзаключенными режима Иванишвили», почетного председателя и основателя партии «Грузинская мечта».



Он повторил также, что Грузии необходимы справедливые выборы.



«Мзия Амаглобели и все политзаключенные режима Иванишвили должны быть немедленно освобождены! Должны быть свободные и честные выборы!», — пишет американский политик.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Добавим, что во время акции протеста у ресторана «Бабило», где проходил корпоратив судей, также были задержаны митингующие против судейского произвола.



Кроме того, речь идет об арестованных молодых гражданах, которые участвовали в акциях протеста с 28 ноября 2024 года у парламента Грузии.





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