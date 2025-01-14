|
|
|
В Ортачальском районе Тбилиси, в результате взрыва в жилом корпусе для ВПЛ погиб 1 человек, 4 - пострадало
14.01.2025 09:37
По заявлению председателя правительства Абхазской автономной республики Левана Мгалоблишвили, в результате взрыва в жилом корпусе для ВПЛ погиб 1 человек, 4 – пострадало, среди них один несовершеннолетний.
Как заявил на месте происшествия в беседе с журналистами Мгалоблишвили, в настоящее время состояние здоровья подростка - стабильное.
По его же словам, состояние еще одно пострадавшего является сравнительно тяжелым.
„Мы находимся на месте происшествия, произошел прискорбный факт, скончался один человек, мы приносим свои соболезнования семье и близким погибшего.
В настоящее время самым важным для нас является размещение жильцов дома, и мы вместе с Тбилисской мэрией и Минздравом делаем все для этого.
Вероятно, речь идет об утечке газа, точные причины установит следствие.
Мы также были в клинике, где проходят лечение 4 пострадавших, среди них один ребенок. Состояние его здоровья - стабильное. Сравнительно тяжелым является состояние еще одного пострадавшего, однако, мы надеемся, что все будет хорошо", - заявил Леван Мгалоблишвили.
По существующей информации, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа.
В результате взрыва произошло обрушение части фасада и стен жилого корпуса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна