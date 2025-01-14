

В Ортачальском районе Тбилиси, в результате взрыва в жилом корпусе для ВПЛ погиб 1 человек, 4 - пострадало

14.01.2025 09:37





По заявлению председателя правительства Абхазской автономной республики Левана Мгалоблишвили, в результате взрыва в жилом корпусе для ВПЛ погиб 1 человек, 4 – пострадало, среди них один несовершеннолетний.



Как заявил на месте происшествия в беседе с журналистами Мгалоблишвили, в настоящее время состояние здоровья подростка - стабильное.



По его же словам, состояние еще одно пострадавшего является сравнительно тяжелым.



„Мы находимся на месте происшествия, произошел прискорбный факт, скончался один человек, мы приносим свои соболезнования семье и близким погибшего.



В настоящее время самым важным для нас является размещение жильцов дома, и мы вместе с Тбилисской мэрией и Минздравом делаем все для этого.



Вероятно, речь идет об утечке газа, точные причины установит следствие.



Мы также были в клинике, где проходят лечение 4 пострадавших, среди них один ребенок. Состояние его здоровья - стабильное. Сравнительно тяжелым является состояние еще одного пострадавшего, однако, мы надеемся, что все будет хорошо", - заявил Леван Мгалоблишвили.



По существующей информации, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа.



В результате взрыва произошло обрушение части фасада и стен жилого корпуса.





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