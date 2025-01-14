

Бокучава: Европейская народная партия призовет все национальные делегации не признавать полномочия членов „Грузинской мечты“

14.01.2025 11:08





Сегодня политическая ассамблея Европейской народной партии примет резолюцию, в которой призовет Иванишвили – освободить всех политзаключенных, в ней также будет содержаться призыв к проведению новых выборов и сохранению политики непризнания, - указанное заявление сделала председатель “Единства – Национального движения” Тина Бокучава.



По ее словам, на ассамблее Европейская народная партия призовет все национальные делегации не признавать полномочия членов „Грузинской мечты“.



„Мы находимся в Брюсселе, на политической ассамблее Европейской народной партии, являющейся самой большой и влиятельной политической семьей в Европейском парламенте. Сегодня политическая ассамблея примет резолюцию по Грузии, в которой призовет Иванишвили – освободить всех политзаключенных, в ней также будет содержаться призыв к проведению новых выборов и сохранению политики непризнания, в рамках которой Европейская народная партия призовет все национальные делегации не признавать полномочия „русской мечты“ ни на одной парламентской ассамблее. Это очень важный политический форум, где у нас состоится встреча с вице-президентом Европейской комиссии, а также со многими депутатами Европарламента. Мы привезли сюда европейское слово грузинского народа для защиты европейского будущего страны“, - заявила Бокучава.





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