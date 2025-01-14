

Amnesty International: немедленно освободите всех задержанных демонстрантов

14.01.2025 11:10





Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что все, кто был задержан в Грузии за мирное использование права на свободу выражения мнений и права на собрания, должны быть немедленно освобождены.



В заявлении говорится, что новые законы, вступившие в силу в Грузии 30 декабря 2024 года, накладывают дополнительные произвольные ограничения на права на свободу выражения мнений и мирных собраний.



«Были введены крупные штрафы за вывешивание протестных лозунгов или плакатов, а полиция получила право «превентивно» задерживать людей по подозрению в намерении нарушить правила проведения публичных собраний или другие законы на срок до 48 часов.



В период с 11 по 12 января более 20 человек, включая активистов, работников СМИ и представителей политической оппозиции, были арестованы в Тбилиси и Батуми во время акций протеста, проведенных в знак солидарности с ранее задержанными проевропейскими демонстрантами», — отметили в организации.



НПО отметила, что среди арестованных — активисты Циала Катамидзе и Мате Центрадзе, которые были задержаны в Батуми на основании недавно принятого закона, запрещающего размещение протестных стикеров на общественных зданиях. Кроме того, речь идет о Мзии Амаглобели, основателе медиа-изданий Batumelebi и Netgazeti, которая была дважды арестована 12 января.



«Сначала Мзия была задержана за административное «правонарушение» — размещение протестного стикера, а затем повторно арестована в качестве подозреваемой по уголовному делу, обвинения против которой пока не разглашаются», — читаем в заявлении.



Amnesty International пишет и о том, что правозащитник Гия Джваршеишвили, который ранее сообщал о пытках во время задержания в декабре 2024 года, также был повторно арестован 11 января и позже госпитализирован.



«Использование грузинскими властями недавно принятого драконовского законодательства для подавления мирного инакомыслия знаменует собой тревожную эскалацию подавления прав человека. Законы, поспешно принятые в декабре, фактически криминализируют даже символические акты протеста, такие как размещение наклеек на общественной собственности. Эти меры намеренно используются для преследования мирных демонстрантов и подавления инакомыслия, включая журналистов, правозащитников и политических активистов.



Власти Грузии должны срочно освободить всех задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу слова и мирные собрания и провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех обвинений в незаконном и непропорциональном применении силы со стороны полиции», — заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.



В декабре 2024 года Amnesty подтвердила многочисленные случаи пыток и других видов жестокого обращения с задержанными на акциях протеста. Некоторые из которых также показали организованный и системный характер этих злоупотреблений, включая принуждение к признаниям и отказ в своевременной медицинской помощи.



В заявлении говорится и о «титушках» — неизвестных лицах в масках и с оружием, предположительно связанных с МВД. Отмечается, что с 4 декабря запугивание и насилие в отношении протестующих осуществлялось не только сотрудниками правоохранительных органов, но и этими неизвестными лицами.



«Эти люди, якобы связанные с властями, запугивали и нападали на протестующих и журналистов при явном соучастии полиции в нескольких случаях», — читаем в отчете Amnesty International.



Говорится и о том, что несмотря на сотни сообщений о жестокости полиции, ни один сотрудник МВД Грузии или член «вооруженной группы в масках» не был идентифицирован или привлечен к ответственности.



«Суды постоянно отдают предпочтение показаниям полиции перед видеодоказательствами и свидетельствами очевидцев, что подрывает права на справедливое судебное разбирательство и способствует сохранению безнаказанности, санкционированной государством.



Amnesty призывает власти Грузии прекратить репрессии, обеспечить правосудие для жертв и гарантировать право на мирный протест. Международное сообщество должно проявить солидарность, чтобы правительство выполнило свои обязательства в области прав человека», — заключает международная организация.



Источник: СОВА

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