

В Грузии отмечают День государственного флага

14.01.2025 11:10





14 января в Грузии отмечают День государственного флага.



В этот день проходит торжественная церемония поднятия флага над государственными учреждениями.



Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами небольшого размера.



flag gruzia новости День государственного флага, флаг Грузии



Отметим, флаг Грузии — это композиция из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.



С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.



Как отмечают некоторые исследователи, изображения пяти крестов на территории Грузии обнаружены в развалинах Некреской церкви (не позже VI века) и других исторических памятниках. Белый флаг с красным крестом святого Георгия предположительно использовался в V веке царем Вахтангом Горгасалом. Также считается, что царица Тамара (XII-XIII вв.) использовала флаг с темно-красным крестом и звездой в белом поле. По другой версии, «иерусалимский крест» был принят только во время правления Георгия Блистательного (XIII-XIV вв.).



Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами также встречается на итальянских и испанских картах XIV века.



На карте венецианских братьев Франциска и Доминика Пиццигани 1367 года Тифлис уже обозначен «пятикрестным флагом».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





