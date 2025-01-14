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В Грузии отмечают День государственного флага
14.01.2025 11:10
14 января в Грузии отмечают День государственного флага.
В этот день проходит торжественная церемония поднятия флага над государственными учреждениями.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами небольшого размера.
flag gruzia новости День государственного флага, флаг Грузии
Отметим, флаг Грузии — это композиция из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
Как отмечают некоторые исследователи, изображения пяти крестов на территории Грузии обнаружены в развалинах Некреской церкви (не позже VI века) и других исторических памятниках. Белый флаг с красным крестом святого Георгия предположительно использовался в V веке царем Вахтангом Горгасалом. Также считается, что царица Тамара (XII-XIII вв.) использовала флаг с темно-красным крестом и звездой в белом поле. По другой версии, «иерусалимский крест» был принят только во время правления Георгия Блистательного (XIII-XIV вв.).
Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами также встречается на итальянских и испанских картах XIV века.
На карте венецианских братьев Франциска и Доминика Пиццигани 1367 года Тифлис уже обозначен «пятикрестным флагом».
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