

Студенты Тбилисского государственного университета переносят протест в здание университета

14.01.2025 11:10





Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) заявили, что продолжат протест не на проспекте Руставели, а в первом корпусе университета.



Основные требования студентов — проведение новых выборов и освобождение политзаключённых, в числе которых находятся студенты ТГУ.



— «Этот период в современной истории Грузии — один из самых тяжёлых из-за авторитарного режима, который подавляет свободу мысли, преследует и ограничивает наши права. Мы собрались здесь, в первом корпусе ТГУ, чтобы заявить, что не боимся и будем бороться за нашу страну до тех пор, пока наши требования не будут выполнены», — заявили студенты.



Они подчеркнули, что решение перенести протест в университет связано с желанием изменить стратегию:



— «Если раньше мы стояли на Руставели, то теперь будем бороться в стенах учебного заведения. Мы призываем студентов других университетов присоединиться к этой форме протеста».



Студенты также обратились к администрации и ректору университета с просьбой занять чёткую позицию по политическим событиям в стране и поддержать студентов, задержанных за борьбу за справедливость.



— «Голос студентов звучит громче всего именно из университета. Мы продолжим нашу борьбу, пока не добьёмся свободы для наших соратников и не вернём страну на евроатлантический путь развития», — заявили участники акции.





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