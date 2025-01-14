

«Это позор» — Михаэль Рот об аресте Мзии Амаглобели

14.01.2025 11:11





По мнению председателя Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, арест основательницы и директора «Netgazeti/Batumelebi» Мзии Амаглобели является позором. Об этом он заявил журналистам 13 января на проевропейской акции в Тбилиси.



«Это позор, если люди мирно протестуют и борются за свои права, независимость и свободу, то государство и полиция не имеют права их арестовывать.



Это правительство не хочет перемен к лучшему, оно просто хочет разрушить будущее этой страны, но народу не нравится российский путь, им нравится европейский путь. Вот почему я здесь и именно поэтому независимые журналисты, гражданские активисты и независимые политики вместе с гражданами борются за свободу и демократию», — заявил Рот.





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