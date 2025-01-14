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Демократ Джинн Шейхин назвала защиту демократических ценностей одним из вызовов США
14.01.2025 11:29
Наша страна все еще стоит перед многими вызовами – борьба с дезинформацией; противостояние с нашими противниками, когда они создают угрозу для нашей свободы, защита демократических ценностей в Грузии и поддержка живущих под авторитарным правлением в Китае, - указанное заявление распространила председатель подкомитета Сената США по делам Европы и сотрудничеству в сфере региональной безопасности Джинн Шейхин (Демократическая партия).
«При администрации Байдена Америка расширила и усилила альянсы, схожие с НАТО, и объединила глобальную коалицию, продолжающую поддержку Украины против незаконной и неспровоцированной войны президента Путина. Наша страна все еще стоит перед многими вызовами – борьба с дезинформацией; противостояние с нашими противниками, когда они создают угрозу для нашей свободы, защита демократических ценностей в Грузии и поддержка живущих под авторитарным правлением в Китае», - пишет Джинн Шейхин.
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