|
|
|
Представительство Е: День государственного флага Грузии напоминает нам о богатой истории и стойкости народа этой страны
14.01.2025 11:35
Представительство Евросоюза в Грузии распространяет заявление в связи с празднованием Дня государственного флага в Грузии и выражает надежду, что «в один из дней этот флаг станет частью европейской семьи».
Как говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Фейсбук, государственный флаг Грузии олицетворяет богатую историю страны.
«День государственного флага Грузии напоминает нам о богатой истории и стойкости народа этой страны.
Надеемся, что в один из дней этот флаг станет частью европейской семьи.
Пусть флаг Грузии гордо развевается вечно», - говорится в заявлении.
Напомним, что 14 января в Грузии отмечается День государственного флага. По информации Минобороны Грузии, в связи с указанным днем на территории ведомства и на всех военных базах вооруженных сил страны состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна