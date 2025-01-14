

Представительство Е: День государственного флага Грузии напоминает нам о богатой истории и стойкости народа этой страны

14.01.2025 11:35





Представительство Евросоюза в Грузии распространяет заявление в связи с празднованием Дня государственного флага в Грузии и выражает надежду, что «в один из дней этот флаг станет частью европейской семьи».



Как говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Фейсбук, государственный флаг Грузии олицетворяет богатую историю страны.



«День государственного флага Грузии напоминает нам о богатой истории и стойкости народа этой страны.



Надеемся, что в один из дней этот флаг станет частью европейской семьи.



Пусть флаг Грузии гордо развевается вечно», - говорится в заявлении.



Напомним, что 14 января в Грузии отмечается День государственного флага. По информации Минобороны Грузии, в связи с указанным днем на территории ведомства и на всех военных базах вооруженных сил страны состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.





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