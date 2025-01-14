

США и Армения становятся стратегическими партнерами

14.01.2025 12:29





Сегодня США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве.



Об этом в социальной сети X написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.



По информации официального представителя министерства, документ подпишут в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





