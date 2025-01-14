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США и Армения становятся стратегическими партнерами


14.01.2025   12:29


Сегодня США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Об этом в социальной сети X написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По информации официального представителя министерства, документ подпишут в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.


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