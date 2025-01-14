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Тина Хидашели: Чем более жестокой становится система, тем очевиднее, что близок ее конец


14.01.2025   12:57


«Центр демократических исследований» (DRC) проводит встречу: «Как прийти к новым выборам – в поиске правовых и политических решений?». По заявлению исполнительного директора «Гражданской идеи» Тинатин Хидашели, на сегодняшней встречи она представит общественности свое видение о возможном развитии событий в стране.

По его словам, в ходе встречи будут рассмотрены пути для того, чтобы Грузия не попала в кризис в будущем.

«Главной темой сегодняшней встречи, как и последующих раундов, является рассмотрение вопросов о том, что произойдет после кризиса, каковыми будут следующие шаги Грузии. Очень важно, чтобы, помимо сопротивления, была четкая позиция в связи с тем, каковыми будут второй, третий, четвертый шаги после того, как мы начнем работу по разрешению кризиса»,-заявила Хидашели.

Как отметила исполнительный директор «Гражданской идеи», речь будет идти и о незаконно задержанных в ходе протестов гражданах, а также уволенных публичных служащих.

«Чем более жестокой становится система, тем очевиднее, что близок ее конец», - заявила Хидашели.


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