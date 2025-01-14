

Из Тбилисской мэрии по политическим причинам уволили ещё одну госслужащую

14.01.2025 12:58





Из Тбилисской мэрии уволили ещё одну госслужащую Кристину Чубинидзе. Об этом она написала в социальной сети "Фейсбук".



Чубинидзе заявляет, что её уволили из-за верности Конституции и европейским ценностям страны. По её словам, она узнала о прекращении трудовых отношений, которое произошло ещё 31 декабря, только 13 января.



"Меня уволили. По политическим причинам, точнее, за приверженность Конституции и европейскому курсу страны. Нам не простили верность Конституции, а также подписание заявления в поддержку европейского курса страны.



О прекращении трудовых отношений, состоявшемся 31 декабря, я официально узнала только вчера, 13 января, причём только после того, как сама запросила эту информацию. Не буду углубляться в юридические оценки, но по-человечески такое отношение очень и очень больно ранило мое сердце.



Мэр Тбилиси "добросовестно" исполнил своё обещание, а Кобахидзе — "добросовестно" продолжает объявленные репрессии и "самоочистку". Нам предъявляли множество необоснованных обвинений, делали публичные заявления, на работе мы проходили через многочисленные испытания. Нас активно вынуждали отказываться от подписей, но, несмотря на всё это, некоторым из нас удалось остаться твёрдыми до конца.



Число подписей, которое изначально составляло около 240, постепенно уменьшалось — на разных этапах из-за давления подписанты отказывались. Сейчас осталось только 183 подписи. Судите сами, что происходило и что происходит.



Я не хочу вдаваться в детали, так как этот стресс для меня был слишком большим. Даже написать об этом пост публично — уже очень тяжело для меня.



Что меня утешает и укрепляет, так это то, что с 2022 года до сегодняшнего момента я преданно и неустанно служила в юридической службе мэрии Тбилиси. Я всегда выкладывалась на полную, не жалела ни сил, ни энергии. Мои знания и опыт никогда не были связаны с какой-либо партией. Для меня были важны только обязанности и ответственность, которые сопровождали эту позицию. Это то, что для меня действительно значимо. Кроме того, я горжусь тем, что была выбрана на эту должность по конкурсу. Мои отношения с государственной службой начались ещё в 2012 году. Во все учреждения, где я работала, я попадала только благодаря своему труду и конкурсам. О том, сколько усилий я вложила, знают все мои близкие.

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Спасибо уволенным государственным служащим, спасибо подписантам, которые так солидарны друг с другом. Спасибо всем, всем людям, организациям или небольшим инициативам, которые не оставили нас одних в этой сложной ситуации и выразили свою полную поддержку.



Спасибо за этот опыт, за то, что я смогла открыть для себя новых людей и чётко понять, кто из старых знакомых является настоящим.



12 января, в день своего рождения, в Украине погиб грузинский солдат Каха Тилидзе — близкий человек нашей семьи. Этот человек с невероятным настроем и силой духа до конца защищал свободу Грузии от росссиян! Он оставил нам завет: "Берегите нашу Грузию. Мы бережём свою часть, вы берегите свою".



Неужели мы не сможем сохранить и защитить нашу часть? Это был солдат, который мог бы прожить очень, очень хорошую жизнь в Америке. Он мог бы бороться без участия в войне. Но нет! Он предпочитал быть на передовой. Такие герои заставляют иногда стыдиться своего существования. На их фоне я даже не хотела делиться этой историей. Но у каждого из нас есть своё слово и своя борьба.



В новогоднем поздравлении я написала, и сейчас повторю: Бендукидзе однажды сказал: "Иногда ты выигрываешь, иногда учишься". Так вот, это был год учёбы. Победы ещё впереди, я в это верю!".





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