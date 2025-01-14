

Экс-премьер Гилаури: внесение моего брата в санкционный список США — «операция по дискредитации»

14.01.2025 13:20





Основатель компании Reformatics, экс-премьер Грузии Ника Гилаури отреагировал на информацию о том, что его брат, гендиректор компании GCAP Ираклий Гилаури, попал в так называемый санкционный «Список жизнеобеспечивающих сетей Бидзины Иванишвили».



Ника Гилаури считает, что этот шаг больше похож на целенаправленную операцию по дискредитации, которую можно считать по почерку «кагэбэшника».







По его словам, инициаторами включения его брата в этот список, скорее всего, являются те, кто является и должен быть объектом этих санкций. Ника Гилаури уверен, что без использования «полезных идиотов» этой истории не обошлось.



Он сообщил, что по своим каналам связался с Конгрессом США и представителями будущей администрации и уверен, что эта ошибка вскоре будет исправлена.



«Это ведь стиль КГБ: если не можешь остановить процесс, который работает против вас, то дискредитируй его. Инициаторами внесения моего брата в этот список, скорее всего, являются те, кто на самом деле является и должен быть объектом этих санкций.



<…> Я также хотел бы добавить, что я по своим каналам связался с Конгрессом США и представителями будущей администрации и уверен, что эта ошибка будет исправлена в ближайшее время. А к людям, на которых действительно стоит этот режим, обязательно будут применены санкции. Как заверили меня мои американские друзья, «этот список поддается калибровке — возможно, кто-то ошибся в нем (по разным причинам, и это тоже будет уточнено), и кто-то будет добавлен», — пишет экс-премьер.





Напомним, совет директоров компании Georgia Capital PLC распространил заявление в отношении Ираклия Гилаури. Информацию о том, что некоторые члены Палаты представителей США направили письмо новой администрации США с призывом принять меры против списка из 25 человек, включая председателя и генерального директора GCAP Ираклия Гилаури, в связи с недавними политическими событиями в Грузии, компания называет «спекуляцией».



Ираклий Гилаури — брат Ники Гилаури, экс-премьера Грузии в 2009—2012 годах при правлении команды Михаила Саакашвили. В тот период Ираклий Гилаури возглавлял Bank of Georgia.



Ника Гилаури основал компанию Reformatics, считая при этом необходимым осуществление реформ для привлечения в страну зарубежного капитала.



Источник: SOVA

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