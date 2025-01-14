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Президент Зурабишвили поздравила с днем грузинского театра актеров, находящихся в заключении
14.01.2025 13:47
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, поздравляет с днем грузинского театра и тех актеров, которые были задержаны во время акций протеста и находятся в заключении.
«С днем грузинского театра! Я поздравляю актеров, находящихся в тюрьме, тех, кто уехал за границу. Я поздравляю всех, кто верит в бессмертный свободный дух грузинского театра. Независимость грузинского театра устояла! Да здравствует свобода, да здравствует театр и свобода слова»», — пишет пятый президент Грузии.
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