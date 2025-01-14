

Москва продолжает отмывать «Грузинскую мечту» и наезжать на президента Зурабишвили

14.01.2025 15:59





Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили устроилась на работу в «какой-то политологический мозговой трест».



Напомним, что Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. При этом она остается в Тбилиси. По словам Зурабишвили, «это не стипендия, это награда». «С другой стороны, это финансирование проекта, которое позволяет нам написать проект на грузинскую тему, над которым мы начнем работать», – пояснила она.



Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии, отвечая на вопрос о ситуации в Венесуэле, где 10 января прошла инаугурация Николаса Мадуро, однако страны Запада признают победителем президентских выборов Эдмундо Гонсалеса.



«Может быть, так называемый президент Гонсалес, как и так называемый президент Гуайдо (венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо – ред.) последуют примеру бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она же очень жестко говорила еще за два дня до инаугурации нового президента, что она никуда не уедет и что она будет, как единственный легитимный источник власти в Грузии, сидеть в этом дворце и давать команды. На утро уехала. И устроилась на работу в какой-то политологический мозговой трест. Очень трудно эту тему комментировать, потому что это сплошное лицемерие, сплошной диктат, неуважение к людям и, конечно, колоссальная переоценка собственных интеллектуальных и прочих возможностей», – отметил Лавров.



Лавров также утверждает, что наблюдатели от ОБСЕ не нашли значимых нарушений во время проведения выборов в Грузии.



«Посмотрите, как издеваются над грузинским народом. Обвиняли, кстати сказать, нас в том, что мы там что-то подстроили. Не нашли наблюдатели от ОБСЕ никаких крупных нарушений. Эта формула означает, что все было сделано правильно, легитимно. Нет, им не нравится», – сказал он.





Оппозиционные силы утверждают, что парламентские выборы 26 октября были «тотально сфальсифицированы», однако власти это отрицают. В окончательном докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) о парламентских выборах в Грузии указано, что «множество проблем, отмеченных в финальном отчете, отрицательно сказались на целостности этих выборов и подорвали доверие общества к процессу».



В пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ, указано, что выборы проходили на фоне серьезных опасений по поводу воздействия недавно принятого законодательства на основные свободы и гражданское общество; шагов по уменьшению независимости институтов, участвующих в избирательном процессе; и давления на избирателей, что в сочетании с практикой в день выборов подорвало возможность некоторых избирателей голосовать без страха репрессий.





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