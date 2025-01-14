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Представители миссии мониторинга ПАСЕ встречаются с представителями неправительственных организаций
14.01.2025 16:44
Представители миссии мониторинга ПАСЕ, находящиеся с визитом в Грузии, встречаются с представителями неправительственных организаций и потерпевшими в ходе последних акций протеста.
По заявлениям представителей НПО, они ознакомят докладчиков с информацией о ходе политических и правовых процессов в стране, а также уделять особое внимание физическому насилию в отношении граждан.
Напомним, что в ближайшие дни докладчики ПАСЕ намерены встретиться и с представителями политических партий.
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