

Марта Кос: Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ

14.01.2025 16:45





Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ, для чего уже выделено 8.5 миллионов Евро,- указанное заявление в Европейском парламенте, на заседании комитета по иностранным делам, сделала комиссар по вопросам расширения Марта Кос.



По ее пояснению, они готовы дополнительно выделить еще 7 миллионов Евро на коммуникативную деятельность.



Марта Кос отметила, что „необходимо усилить ответную реакцию на дезинформацию руководства „Грузинской мечты““.



„Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ, для чего уже выделено 8.5 миллионов Евро. Мы готовы дополнительно выделить еще 7 миллионов Евро, чтобы усилить нашу ответную реакцию на дезинформацию „Грузинской мечты““, - заявила комиссар.





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