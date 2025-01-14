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Марта Кос: Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ
14.01.2025 16:45
Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ, для чего уже выделено 8.5 миллионов Евро,- указанное заявление в Европейском парламенте, на заседании комитета по иностранным делам, сделала комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
По ее пояснению, они готовы дополнительно выделить еще 7 миллионов Евро на коммуникативную деятельность.
Марта Кос отметила, что „необходимо усилить ответную реакцию на дезинформацию руководства „Грузинской мечты““.
„Мы продолжаем поддержку грузинских гражданских организаций и СМИ, для чего уже выделено 8.5 миллионов Евро. Мы готовы дополнительно выделить еще 7 миллионов Евро, чтобы усилить нашу ответную реакцию на дезинформацию „Грузинской мечты““, - заявила комиссар.
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