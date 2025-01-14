

Раса Юкнявичене: Пришло время задуматься о том, как помочь грузинскому народу вернуть украденные голоса

14.01.2025 16:47





«То, что происходит в Грузии, — это не просто локальное событие на периферии Европы; то, что там происходит, очень важно», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене в своем выступлении в Комитете по иностранным делам Европейского парламента.



«В декабре Грузию посетили семь депутатов. Здесь есть три важных момента. Во-первых, непризнание, во-вторых, санкции, в-третьих, новые выборы. Первая — это непризнание. «Грузинская мечта», которую некоторые называют «грузинским кошмаром», отчаянно борется за собственную легитимность. Вот почему важно избегать незапланированных визитов. Однако, с другой стороны, нам нужно посмотреть, что мы можем сделать. Грузинский народ начал процесс депутатства и продолжит его. Люди, которых мы встретили на улице, говорят, что никогда не сдадутся и не позволят Грузии стать частью русского мира или Российской Федерации. Во-вторых, санкции. США уже упоминали, что санкции были введены против Бидзины Иванишвили за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии и выгоду Российской Федерации. И, в-третьих, что очень важно, новые выборы», — заявила Раса Юкнявичене.



По ее словам, пришло время задуматься о том, как помочь грузинскому народу вернуть украденные голоса.



«Пришло время подумать о самом плане, как помочь грузинскому народу вернуть украденные голоса. Другого выбора нет. Нам нужно сделать больше. Как я уже говорила, Грузия будет в числе моих приоритетов. Я хотела бы поблагодарить всех членов Европейского парламента, которые активно работают в Грузии и предоставляют нам информацию. Я это ценю, и в ближайшие дни мы обсудим все три упомянутых вами пункта: санкции, визы и все остальное. Это решение государств-членов, мы готовы его рассмотреть», — заявила Раса Юкнявичене.





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