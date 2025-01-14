

«Гахария — за Грузию» распространяет заявление

14.01.2025 16:47





«На сегодняшний день ни один человек не понес наказания за систематическое и жестокое насилие в отношении молодежи. Репрессии режима уже затронули все сферы и профессии, у нас десятки узников совести, в том числе и независимые журналисты», — об этом говорится в заявлении «Гахария — за Грузию».



Как утверждает партия, победа неизбежна.



«На сегодняшний день ни один человек не понес наказания за систематическое, жестокое насилие в отношении молодежи. Репрессии режима уже затронули все сферы и профессии, у нас десятки узников совести, в том числе и независимые журналисты. Масштаб репрессий свидетельствует о масштабе протеста, с которым режим физически не может справиться имеющимися у него ресурсами. Победа неизбежна», — говорится в заявлении.





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