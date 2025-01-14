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Посол Франции: Профессионалы СМИ должны быть защищены, а не подвергаться нападкам
14.01.2025 16:49
Посол Франции в Грузии Шираз Гасри отреагировала на задержание директора Batumelebi Мзии Амаглобели и оператора издания.
«Свобода прессы — основа демократии в Грузии и везде. Профессионалы СМИ должны быть защищены, а не подвергаться нападкам», — пишет посол.
Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.
Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.
В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.
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