

Посол Франции: Профессионалы СМИ должны быть защищены, а не подвергаться нападкам

14.01.2025 16:49





Посол Франции в Грузии Шираз Гасри отреагировала на задержание директора Batumelebi Мзии Амаглобели и оператора издания.



«Свобода прессы — основа демократии в Грузии и везде. Профессионалы СМИ должны быть защищены, а не подвергаться нападкам», — пишет посол.



Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





