|
|
|
Посол Франции в Грузии: Свобода прессы – это хребет демократии, работники СМИ должны быть защищены
14.01.2025 17:24
Свобода прессы – это хребет демократии в Грузии и повсюду, - об этом на социальной платформе Х пишет посол Франции в Грузии Шераз Гасри. Она также делится с заявлением организации „Репортеры без границ“ (RSF).
«Работники СМИ должны быть защищены, а не быть мишенями для нападений»“ – пишет посол.
По заявлению „Репортеров без границ“, учредитель изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзия Амаглобели должна быть освобождена немедленно.
««Репортеры без границ» выступают с требованием о немедленном освобождении учредителя и директора изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и оператора тех же изданий Гурама Мурванидзе и передаче обстоятельств их задержания беспристрастному следствию», - указано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна