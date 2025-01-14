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Посол Франции в Грузии: Свобода прессы – это хребет демократии, работники СМИ должны быть защищены


14.01.2025   17:24


Свобода прессы – это хребет демократии в Грузии и повсюду, - об этом на социальной платформе Х пишет посол Франции в Грузии Шераз Гасри. Она также делится с заявлением организации „Репортеры без границ“ (RSF).

«Работники СМИ должны быть защищены, а не быть мишенями для нападений»“ – пишет посол.

По заявлению „Репортеров без границ“, учредитель изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзия Амаглобели должна быть освобождена немедленно.

««Репортеры без границ» выступают с требованием о немедленном освобождении учредителя и директора изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и оператора тех же изданий Гурама Мурванидзе и передаче обстоятельств их задержания беспристрастному следствию», - указано в заявлении.


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