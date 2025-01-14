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Представители миссии мониторинга ПАСЕ встречаются с представителями НПО и потерпевшими в ходе акций протеста


14.01.2025   17:28


Представители миссии мониторинга ПАСЕ, находящиеся с визитом в Грузии, встречаются с представителями неправительственных организаций и потерпевшими в ходе последних акций протеста.

По заявлениям представителей НПО, они ознакомят докладчиков с информацией о ходе политических и правовых процессов в стране, а также уделять особое внимание физическому насилию в отношении граждан.

Напомним, что в ближайшие дни докладчики ПАСЕ намерены встретиться и с представителями политических партий.


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