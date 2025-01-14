

Марта Кос: Решение о визовых ограничениях для владельцев грузинских диппаспортов может быть принято уже в конце января

14.01.2025 18:07





Комиссия уже приостановила финансирование в размере более 100 миллионов Евро, которое напрямую было предназначено для правительства Грузии, и мы рассматриваем возможность последующего перераспределения указанных средств, - указанное заявление в Европейском парламенте, на заседании комитета по иностранным делам сделала комиссар по вопросам расширения Марта Кос.



«Ситуация, сложившаяся в Грузии, является четким напоминанием того, что путь вступления в Евросоюз не является легким, и могут иметь место и имеют препятствующие факторы. Я сожалею, что грузинские власти продолжают отдаляться от Евросоюза. Выбор грузинского народа по членству в Евросоюзу зафиксирован в Конституции страны, и люди каждую ночь выходят на улицу, так как действительно хотят его сохранить. Действия же грузинских властей против мирных демонстрантов, представителей оппозиции, организаций гражданского общества и журналистов являются абсолютно неприемлемыми», - заявила Кос.



По ее словам, государства-члены Евросоюза примут решение о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов уже в конце января.





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