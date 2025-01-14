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Акубардия: Поддержка гражданского сектора и помощь независимым СМИ возрастет


14.01.2025   19:19


«Приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов в очередной раз демонстрирует поддержку грузинского народа, который более 40 дней борется за защиту демократического и европейского будущего Грузии», — заявила Теона Акубардия, член партии «Гахария за Грузию».

«Сегодня именно люди с дипломатическими паспортами и режим Иванишвили препятствуют европейскому будущему, поэтому важно заявить, что сегодня именно люди, являющиеся дипломатами Евросоюза, защищают европейское будущее страны и демократию, а не чиновники, которые все еще находятся на службе у режима, выполняя его задачи по возвращению страны в авторитарную российскую орбиту», – заявила Теона Акубардия.

По ее словам, европейское будущее Грузии остановлено, а внутренние и внешние векторы, гарантированные Конституцией, оказались под угрозой.

«Режим Иванишвили сумел остановить европейское будущее Грузии и поставить под угрозу внутренние и внешние векторы, гарантированные Конституцией. Соответственно, приостановка помощи обусловлена именно этим, а перенаправление, которое призвано защитить гражданский сектор, критические и независимые СМИ, еще больше возрастет, как мы увидели из заявления, это еще раз означает поддержку борьбы за возвращение конституционного курса в стране», — заявила Теона Акубардия.


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