

По словам врача, у Георгия Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга

15.01.2025 10:40





У лидера «За Грузию» Георгия Гахария, на которого напали в Батуми, перелом кости носа и сотрясение мозга. Соответствующее заявление сделала СМИ врач клиники.



По словам врача, гемодинамика пациента стабильная и он покинул клинику по собственному желанию.



«Гражданин доставлен в 02:34 бригадой скорой помощи. Сообщили, что в отношении него было физическое оскорбление. Проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Пациент был в сознании, гемодинамика стабильная. В основном были выражены перелом носовой кости и сотрясение мозга. Гемодинамика была стабильная, пациент покинул больницу по собственному желанию», - сказала врач Тако Шантадзе.



Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария подвергся нападению в гостинице «Шератон» в Батуми. Члены партии возлагают ответственность на «Грузинскую мечту».





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