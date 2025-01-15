

Хазарадзе: Нападение на Георгия Гахария - это именно то, что называется криминальной российской властью!

15.01.2025 10:41





Нападение на Георгия Гахария - именно то, что называется криминальной российской властью! - так откликнулся лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе на нападение на Георгия Гахария в батумской гостинице «Шератон».



По словам Хазарадзе, все совершившие насилие будут наказаны по всей строгости закона.



«После разгона мирных акций, массовых арестов и репрессий криминальная, нелегитимная власть уже перешла к физической расправе над политическими оппонентами!



Будто политики «Грузинской мечты», а на самом деле зондеры в Грузии и за ее пределами, уже полностью снимают маски. Нападение на Георгия Гахария - это именно то, что называется криминальной российской властью!



Я желаю Георгию скорейшего выздоровления, а криминальную банду «Мечты» скоро вынесем с политической сцены!



Все совершившие насилие будут наказаны по всей строгости закона!» - пишет Хазарадзе.



Лидер движения «Гахария — за Грузию» Георгий Гахария подвергся нападению в отеле «Шератон» в Батуми. Оппозиционный политик был доставлен в клинику. По словам врача, у Георгия Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга.



Помимо нападения на Георгия Гахария, в той же гостинице произошло противостояние с представителем неправительственного сектора Звиадом Коридзе. По словам Коридзе, в противостояние с ним вступили представитель «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и сопровождавшие его лица.





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