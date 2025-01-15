

Мезвришвили: Прослеживается уничтожение полицией доказательств нападения на Георгия Гахария

15.01.2025 11:06





Вчера вечером в отеле «Шератон» в Батуми был избит бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, которая предусматривает применение насилия.



Между тем, как сообщила член партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили, существуют доказательства уничтожения улик по указанному делу.



«Имеются доказательства того, что периметр на месте преступления был намеренно защищен и полиция прибыла с опозданием. Я говорила со следователем, и в его же интересах изъять все (что возможно), включая их камеры. Уничтожение доказательств уже усматривается. Поэтому им придется расследовать и это, и доказать, что они их [улики] не уничтожали», — пишет Натия Мезвришвили в социальных сетях.



Информацию об инциденте первоначально распространил редактор издания «Мтис амбеби» Гела Мтивлишвили.



«Депутаты парламента российского режима и Верховного совета Аджарии (точнее — Димитрий Самхарадзе, Георгий Манвелидзе) и другие (предположительно Варлам Липартелиани) напали на Георгия Гахарию — бывшего премьер-министра, в прошлом нашего друга, который находился в том же отеле. Гахария переведен в клинику», — написал Мтивлишвили в социальной сети.



Георгий Манвелидзе — бывший депутат Верховного Совета Аджарии, сегодня он занимает должность заместителя министра финансов и экономики Аджарии.



По словам дежурного врача клиники, у Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга. Его состояние стабильное, Гахария покинул клинику по собственному желанию.



Незадолго до Гахария члены «Мечты» напали в холле той же гостиницы на журналиста Звиада Коридзе, полиция прибыла на вызов с опозданием.





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