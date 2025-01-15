

Георгий Гахария: Большое спасибо каждому из вас за поддержку

15.01.2025 11:21





«Большое спасибо каждому из вас за поддержку. В плане здоровья чувствую себя нормально», — написал в соцсети лидер партии «Гахария — за Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, в первую очередь поддержка нужна незаконно задержанным заключенным.



«Большое спасибо каждому из вас за поддержку. В плане здоровья чувствую себя нормально. Сегодня в нашей поддержке нуждаются прежде всего незаконно задержанные заключенные. Остальное позже», — пишет Гахария.



На лидера партии «Гахария — за Грузию» Георгия Гахария напали в Батуми. Нападение на оппозиционера произошло минувшей ночью в гостинице «Шератон». Гахария был доставлен в клинику. По словам врача, у него перелом носовой кости и сотрясение мозга.





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