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Михаэль Рот: Я глубоко встревожен жестоким нападением на Георгия Гахария
15.01.2025 11:49
Я глубоко встревожен жестоким нападением на Георгия Гахария в Батуми, - об этом на своей странице X написал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.
«Я глубоко встревожен жестоким нападением на Георгия Гахария в Батуми. Требую быстрого расследования преступление и соответствующего наказания виновного. Режим должен защищать критические голоса, а не угрожать им. Я желаю Георгию скорейшего и полного выздоровления», - пишет Рот.
Лидер «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария минувшей ночью подвергся нападению в отеле «Шератон» в Батуми. Оппозиционный политик был доставлен в клинику. По словам врача, у Георгия Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга.
Помимо нападения на Георгия Гахария, в той же гостинице произошло противостояние с представителем неправительственного сектора Звиадом Коридзе. По словам Коридзе, в противостояние с ним вступили представитель «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и сопровождавшие его лица.
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