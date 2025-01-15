

Народный защитник осуждает нападения на Георгия Гахария и Звиада Коридзе

15.01.2025 11:52





«Народный защитник осуждает нападения на Георгия Гахария и Звиада Коридзе и призывает следственные службы идентифицировать личности ответственных лиц», – говорится в заявлении, распространенном аппаратом Народного защитника.



«Народный защитник Грузии осуждает факты нападения на Георгия Гахария и журналиста Звиада Коридзе и призывает следственные органы установить личности ответственных лиц, оперативно и полноценно провести все следственные и процессуальные действия, в том числе получить видеозаписи, допросить свидетелей и прочее.



Народный защитник считает важным оперативное реагирование на данные факты, чтобы нападения на политиков и журналистов не стали поощряемыми», – говорится в заявлении аппарата Народного защитника.



Для справки, на лидера партии «Гахария — за Грузию» Георгия Гахария напали в Батуми. Нападение на оппозиционера произошло минувшей ночью в гостинице «Шератон». Гахария был доставлен в клинику. По словам врача, у него перелом носовой кости и сотрясение мозга.



МВД начало расследование дела о нападении в Батуми на лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария.



По сообщению ведомства, следствие ведется по статье 126 УК Грузии (насилие).





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