

Партия «За Грузию» распространяет заявление в связи с нападением на их лидера Георгия Гахария

15.01.2025 11:57





Партия «За Грузию» распространяет в социальной сети X заявление в связи с нападением на Георгия Гахария.



Как говорится в заявлении, партия «За Грузию» требует немедленного и основательного расследования нападения.



«В Батуми на лидера партии «За Грузию» и бывшего премьер-министра Георгия Гахария совершено групповое нападение, оркестрированное режимом Иванишвили. Георгий Гахария находился в Батуми, где присутствовал на суде над несправедливо задержанными членами молодежной организации нашей партии, когда произошел этот омерзительный акт насилия.



Партия за Грузию требует немедленного и основательного расследования жестокого нападения, организованного режимом Иванишвили, и призывает привлечь всех виновных к ответственности.



Это политически мотивированное нападение является явной попыткой запугать оппозицию и подавить инакомыслие. Подобные действия никогда не заглушат голоса, борющиеся за демократическое и европейское будущее Грузии», — говорится в заявлении партии.



Для справки, на лидера партии «Гахария — за Грузию» Георгия Гахария напали в Батуми. Нападение на оппозиционера произошло минувшей ночью в гостинице «Шератон». Гахария был доставлен в клинику. По словам врача, у него перелом носовой кости и сотрясение мозга.







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