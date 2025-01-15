

Грузинские и зарубежные политики комментируют нападение на Георгия Гахария

15.01.2025 12:54





В Грузии и за её пределами обсуждают нападение на лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария. В самом политическом объединении произошедшее назвали «скоординированным, групповым, жестоким нападением, организованным режимом Иванишвили». Поддержку экс-премьеру выразили многие оппоненты властей, а также зарубежные политики.



Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава:



«Выражаю солидарность и желаю господину Георгию Гахария скорейшего выздоровления. Скажу, что сегодня уже не имеет значения, кто что делал раньше. Гахария был министром внутренних дел, когда на меня и Гоку Габашвили в аэропорту напали дзюдоисты «зондеры», и МВД возбудило против меня дело якобы за то, что я победил вице-чемпиона Европы по дзюдо. У нас много грехов, и исправить их мы можем только через борьбу. Только благодаря человеческому сотрудничеству мы выживем и победим».



Член коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили:



«Когда на меня на улице накричал один тип, а я в ответ его ударил, против меня возбудили дело о политическом преследовании. Так вот, я якобы толкнул этого парня, Али Бабаева, по политическим мотивам. Несколько человек пинали и избивали Георгия Гахария, а дело было возбуждено по статье о нападении, а не о политическом преследовании. Итак, Али Бабаев - политик, а Георгий Гахария – нет?».



Лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе:



«(Выражаю) солидарность со Звиадом Коридзе и Георгием Гахария (без всяких «но» и «несмотря на то»)».



Народный защитник Грузии Леван Иоселиани:



«Народный защитник Грузии осуждает нападения на Георгия Гахария и журналиста Звиада Коридзе и призывает следственные службы установить виновных, а также оперативно и в полном объеме провести все следственные и процессуальные действия, включая получение видеозаписей, опрос свидетелей и многое другое. Народный защитник считает важным немедленно отреагировать на эти факты, чтобы не поощрять нападения на политиков и журналистов».



Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот:



«Я глубоко обеспокоен жестоким нападением на Георгия Гахария в Батуми. Я требую скорейшего расследования преступления и соответствующего наказания виновных. Режим должен защищать критические голоса, а не угрожать им. Желаю Георгию скорейшего и полного выздоровления».



Посол Германии в Грузии Петер Фишер:



«Печальный день в Грузии. В последние недели все говорят о любви и мире в Рождество, о счастье в Новый год и о единстве в День национального флага. Тем не менее политические репрессии и насилие усиливаются. Это все больше отдаляет Грузию от Европейского Союза. Так быть не должно».



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Напомним, что нападение на бывшего министра внутренних дел Грузии и экс-премьера, основателя партии «За Грузию» Георгия Гахария было совершено в отеле «Шератон» в Батуми. После инцидента Гахария был доставлен в местную клинику, где ему оказали медицинскую помощь и провели первичные обследования.



В местном медучреждении журналистам сообщили, что у Георгия Гахария перелом носа и сотрясение мозга. Он прошел медицинское обследование, а после этого покинул клинику по собственному желанию.



МВД начало расследование по факту нападения, по статье 126 УК Грузии «насилие».



По словам очевидцев, на Гахария напали, в частности, депутат парламента от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе.





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