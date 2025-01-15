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Зарплаты сотрудников государственных детских садов Тбилиси вырастут
15.01.2025 13:13
По информации мэрии Тбилиси, зарплаты примерно 13 500 граждан, работающих в государственных детских садах Тбилиси, наряду с запланированным 10-процентным повышением заработной платы для государственных служб, увеличится на 125 лари.
Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства, это было предвыборное обещание премьер-министра.
По его словам, прошедший 2024 год стал одним из выдающихся с точки зрения поддержки системы дошкольного образования.
«В столице построено и открыто пять новых зданий детских садов, два детских сада прошли полную реабилитацию, начата работа по новым масштабным инфраструктурным проектам, ведется строительство семи новых детских садов, и мы предоставим общественности информацию об этих проектах», — сказал Каха Каладзе.
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